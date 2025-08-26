В Ставропольском крае объявлен пятый класс пожарной опасности

В Ставропольском крае пожароопасность пятого класса сохранится в южных и отдельных северо-западных районах региона. Максимальный уровень угрозы возгораний будет действовать до конца суток 26 августа, а затем продлится в течение всех суток 27 августа 2025 года. Об этом сообщает оперативный штаб РСЧС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В ведомстве предупреждают: «Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112».

Валентина Любашенко