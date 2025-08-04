На 4,4% вырос средний размер автокредита в Удмуртии за месяц

Средний размер выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,18 млн руб. в июне, что на 4,4% больше, чем в мае, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 22-е место в РФ по среднему размеру выданных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«После семимесячного падения, начавшегося в августе 2024 года, средний размер выданных автокредитов растет четвертый месяц подряд. В настоящее время, несмотря на определенный восстановительный рост, низкие значения данного показателя по сравнению с прошлым годом обусловлены, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, 4,93 тыс. единиц составило количество выданных автокредитов в Удмуртии во втором квартале 2025 года. Это на 33,6% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Республика заняла 15-е место в РФ по количеству выданных платежей.