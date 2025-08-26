Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад в Пекине

Представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай сделал Японии «серьезное представление». Причиной стали призывы японской стороны к другим странам не посещать военный парад в Пекине в сентябре.

«Китай сделал японской стороне серьезное представление и потребовал от японской стороны разъяснений»,— сообщил Го Цзякунь на брифинге. «Любая страна, которая честно относится к истории, искренне извлекает уроки из нее и искренне стремится к мирному развитию, не станет сомневаться в этом и тем более возражать»,— отметил он.

Парад в честь 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне пройдет 3 сентября. 24 августа агентство «Киодо» сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что правительство Японии обратилось к европейским и азиатским странам с просьбой не посещать парад. По утверждению собеседников агентства, японская сторона считает, что политика Китая «чрезмерно сосредоточена на истории и имеет ярко выраженный антияпонский оттенок».

На парад в Китай прибудут иностранные лидеры, включая президента РФ Владимира Путина, главы некоторых стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Лаос и Мьянма. South China Morning Post сообщала, что европейские лидеры решили бойкотировать мероприятия из-за прибытия Владимира Путина.

Подробнее о предстоящем в Пекине параде — в материале «Ъ» «Китай еще всем покажет».

Лусине Баласян