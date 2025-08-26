Росавиация назвала причину посадки рейса Лондон-Пекин в Нижневартовске

Самолет авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, сел на запасном аэродроме в Нижневартовске. Причиной стала неисправность одного из двигателей, сообщила Росавиация. Никто не пострадал.

Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Через 60 минут после этого самолет произвел посадку, уточнили в Росавиации. На борту Boeing 777-300 было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Air China направит в Нижневартовск резервный борт. Он должен прибыть в 14:00 мск и вылететь в Пекин в 18:00. Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта, сообщили ТАСС в ведомстве.