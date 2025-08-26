«Разуменские ряски» в Белгороде возьмут под особую охрану

Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев заявил на брифинге о создании в облцентре особо охраняемой природной территории (ООПТ) муниципального значения «Разуменские ряски».

По данным местных СМИ, речь идет о водно-болотном комплексе, расположенном вблизи охраняемой природной зоны урочища «Сосновка». Господин Татаринцев отметил, что «Разуменские ряски» — уникальная территория, которая, находясь в границах населенного пункта, сохранила свою идентичность и не подвергалась существенным антропогенным нагрузкам. Кроме того, на ней произрастают растения, которые включены в Красную книгу Белгородской области.

На первом этапе территорию исследуют с привлечением ученых НИУ «БелГУ». Возможно, для ее посещения установят специальный режим.

По данным облправительства, всего в Белгородской области находится 314 ООПТ. Специальным режимом охраны защищены 300 тыс. га.

Кабира Гасанова