Мирра Андреева пробилась во второй круг US Open

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $90 млн.

В матче первого круга Андреева играла с американкой Алисией Паркс, занимающей 56-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 55 минут, встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1. Следующей соперницей Мирры Андреевой станет ее соотечественница Анастасия Потапова.

Также во второй круг турнира вышли российские теннисистки Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Анна Блинкова.

Финал US Open в женском одиночном разряде состоится 6 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова