Свердловская область получила порядка 685 тыс. доз вакцины против гриппа

В больницы Свердловской области доставили порядка 685 тыс. доз вакцины от гриппа для детей и взрослых: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп», сообщил департамент информационной политики региона.

Прививочная кампания против гриппа уже началась: на сегодня прививки поставили более 30 тыс. несовершеннолетним. В кампании участвуют все медучреждения Свердловской области — свыше 90 больниц и поликлиник. В крупных школах с 1 сентября начнут работать собственные прививочные кабинеты. «По предварительным прогнозам, мы готовимся в этом сезоне отражать атаки нескольких штаммов гриппа. Это H3N2, это грипп В и H1N1, именуемый в народе "свиным"»,— сказал главный эпидемиолог областного минздрава Александр Харитонов. Сейчас уровень заболеваемости ОРВИ в регионе достаточно низкий — на прошлой неделе в больницы обратились около 15 тыс. человек.

Вакцинироваться от гриппа бесплатно могут люди в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, беременные во 2-3 триместре, а также все, кто имеет любые хронические заболевания. Кроме того, бесплатно поставить прививку могут медработники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Напомним, в Свердловской области в начале мая зарегистрировали 20 тыс. случаев заболевания ОРВИ — заболеваемость заметно снизилась в связи с длинными первомайскими выходными.

Ирина Пичурина