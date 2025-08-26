Поставки китайских лекарств в Россию в июле выросли в 1,9 раза

По итогам июля Россия импортировала из Китая фармпродукции на $15,9 млн. Это в 1,9 раза больше в годовом выражении и на 41% больше, чем в июне. По итогам семи месяцев закупки медикаментов выросли на треть, до $77,4 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской статслужбы.

В прошлом месяце Москва больше всего закупала у Пекина иммунологических продуктов и препаратов из крови — на $5,9 млн. Также были закуплены гепарин и другие препараты животного происхождения ($4,4 млн), перевязочные материалы ($3 млн), медикаменты ($2,2 млн), медицинские аксессуары и другая продукция ($476 тыс.).

Основными покупателями китайской фармпродукции в июле были США ($214,9 млн), Дания ($128,6 млн), Франция ($111,8 млн), Великобритания ($32,3 млн) и Австралия ($32 млн). В общей сложности за июль Китай поставил за границу фармацевтической продукции на $1,16 млрд (рост на 13,4% год к году).

О ситуации на фармацевтическом рынке в России — в материале «Ъ».