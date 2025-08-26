РЭО вложит в переработку отходов в Алтайском крае почти 14 млрд рублей

Инвестиции ПАО «Российский экологический оператор» (РЭО) в четыре комплекса по переработке отходов (КПО) в Алтайском крае составят 13,9 млрд руб. Суммарная мощность комплексов составит 0,52 млн т в год, говорится в сообщении компании.

По данным РЭО, объекты предстоит построить в Павловском, Алейском, Бийском и Славгородском районах края. Самым дорогим и мощным станет КПО «Павловский» — 6,4 млрд руб. и 250 тыс. т отходов. Как уточнила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, инвестиции компании в КПО Алтайского края составят до 95% от их общей стоимости.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение, согласно которому строительством и эксплуатацией трех КПО по концессионным соглашениям займется ООО «АлтайЭкопарк» — совместное предприятие Фонда развития Алтайского края (50,1%) и РЭО (49,9%). В числе этих комплексов «Алейский», «Бийский» и «Павловский».

В РЭО пояснили, что эти три объекта реализуются в рамках концессионных соглашений без проведения конкурса в соответствии с распоряжением правительства РФ №649-р. КПО «Славгородский» будет создан по концессионному соглашению по стандартной процедуре.

Валерий Лавский