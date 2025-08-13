Комплексы по переработке отходов построят в Алтайском крае на условиях концессии

Строительством и эксплуатацией трех комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (КПО) в Алтайском крае займется компания «АлтайЭкопарк» на основе концессионных соглашений. Согласно сообщению официального сайта региона, соответствующие распоряжения подписал губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комплексы получили названия «Алейский», «Бийский» и «Павловский». Концессионные соглашения с компанией предстоит заключить министерству природных ресурсов и экологии.

«С вводом в строй этих комплексов нынешний способ складирования отходов на открытых полигонах уйдет в прошлое. Старые свалки будут со временем рекультивированы. На новых КПО будет производиться сортировка, переработка и утилизация отходов для дальнейшего вовлечения их в систему замкнутого цикла»,— отмечается в сообщении.

ООО «АлтайЭкопарк» с уставным капиталом в 30 млн руб. зарегистрировано в Барнауле в июле 2024 года. Ее соучредителями в «СПАРК-Интерфакс» указаны Фонд развития Алтайского края (50,1%) и ПАО «Российский экологический оператор» (49,9%).

Как писал «Ъ-Сибирь», осенью 2023 года в селе Павловск прошел митинг местных жителей с требованием не допустить строительство рядом с населенным пунктом мусороперерабатывающего завода.

Ранее «Российский экологический оператор» сообщал о планах строительства в Алтайском крае пяти комплексов по переработке отходов общей мощностью 600 тыс. т в год с инвестициями в 8 млрд руб.

Валерий Лавский