На трассе М-8 в аварии погиб пассажир Mercedes

В Ярославском районе 26 августа на 255 км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария случилась около 00:40. Столкнулись грузовик Iveco и легковой автомобиль Mercedes. После удара легковой автомобиль врезался в опору электроосвещения.

Водитель Mercedes 1990 года рождения был доставлен в больницу. Пассажир, мужчина 1998 года рождения, погиб на месте. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын