Летевший на Камчатку самолет вынужденно приземлился в Нижневартовске

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), экстренно сел в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщили ТАСС в аэропорту Нижневартовска.

Рейс SU 1730 приземлился в Нижневартовске, и пассажира передали медицинским работникам. Самолет отправился дальше по маршруту в 23:30 по местному времени после дозаправки.

Напомним, в мае самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Актобе в Казахстане. Это произошло из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, однако еще до приземления она скончалась.

Ирина Пичурина