Ярославскому кафе не разрешили платить за электроэнергию по тарифам для жителей

Ярославский районный суд признал законными требования ПАО «ТНС энерго Ярославль» о перерасчете платы за электроэнергию, используемую для бизнеса, но оплачиваемую по тарифам для населения. Об этом сообщили в областном суде.

В январе 2023 года специалисты компании выявили, что жительница села Сарафоново использовала электроэнергию для кафе в своем доме, но платила по тарифам для населения. Ей дважды предлагали оформить договор для бизнеса, но она проигнорировала предложения.

С сентября 2023 года по июль 2024 года хозяйка кафе потребила электроэнергию на сумму 1,053 млн руб., но оплатила только 303 тыс. руб. по тарифам для населения. Разница составила 750 тыс. руб. Суд взыскал с нее эту сумму, а также пени в размере 20 тыс. руб. и судебные расходы.

Антон Голицын