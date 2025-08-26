Собянин пообещал создать в Москве пляжных мест больше, чем в Сочи

В Москве будут строить новые объекты для пляжного отдыха, заявил мэр Сергей Собяин в интервью газете «Комсомольская правда». Он уточнил, что программа по созданию искусственных водоемов реализуется параллельно с очисткой и рекультивацией прудов.

Сергей Собянин отметил, что на «Острове мечты» уже построен «целый пляжный город». Еще более крупный объект планируется возвести в Мневниковской пойме. Мэр добавил, что в Пионерском пруду в Парке Горького после очистки теперь тоже можно купаться.

«Наша задача – чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты, — сказал мэр. — Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи».

В прошлом году Сергей Собянин говорил, что к 2030 году в Москве планируется открыть 125 бассейнов.