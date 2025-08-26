В Полевском два дня будут проводиться антитеррористические учения

Силовики в течение двух дней будут проводить антитеррористические учения в Полевском (Свердловская область), передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Тактико-специальные учения пройдут с 26 августа до вечера 28 августа.

В ходе учений сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и другие отработают действия по пресечению преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах. Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области просит местных жителей сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников, при необходимости им оказывать содействие.

Ранее, с 24 по 26 июня, в Каменске-Уральском и Богдановиче оперштаб Свердловской области проводил антитеррористические учения на объектах железнодорожного транспорта.

Ирина Пичурина