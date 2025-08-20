Дачу Густава Лесснера в Петербурге восстановят по программе «Рубль за метр»

Историческое здание дачи Густава Лесснера на Среднем Суздальском озере в Санкт-Петербурге восстановят по программе «Рубль за метр». Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Дачу на Среднем Суздальском озере для купца первой гильдии и владельца нескольких заводов Густава Лесснера построил в 1890-х годах архитектор Борис фон Гук. Реконструкцию планируют провести в течение семи лет, два из которых выделены на разработку и согласование проектной документации.

По условиям льготной программы будущий арендатор должен будет восстановить дачу Лессенра за свой счет в соответствии с требованиями Смольного, после чего получит здание в аренду по цене в 1 рубль за кв. м. Заявки на участие в город принимает до 8 сентября.

Артемий Чулков