Суд в Армении перевел под домашний арест обвиняемого в попытке захвата власти

Суд в Армении сменил меру пресечения главе военно-патриотической организации «Черная пантера» Серобу Гаспаряну, обвиняемому в попытке захвата власти. Его перевели из СИЗО под домашний арест, заявил его адвокат Александр Кочубаев.

Следственный комитет (СК) Армении в сентябре 2024 года возбудил в отношении семи человек уголовное дело о попытке «узурпации власти». По версии СК, для подготовки военного переворота группа граждан Армении и выходцев из Нагорного Карабаха выезжала в Россию. Были арестованы трое, в том числе господин Гаспарян, он вину не признал.

«Слишком длительное пребывание под стражей Сероба Гаспаряна по решению судьи... заменено на домашний арест»,— написал адвокат в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По версии СК Армении, бойцов для свержения правительства республики готовили на некоей базе «Арбат» в Ростове-на-Дону. Добровольцам пообещали платить 220 тыс. руб. в месяц. Еще четверо подозреваемых по делу объявлены в розыск.

