Кабинет министров Татарстана обязал Госалкогольинспекцию республики проверять летние веранды с продажей алкоголя на соответствие требованиям к обустройству. Ведомство будет выдавать заведениям соответствующие заключения, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.

В Татарстане с марта 2026 года начнут проверять летние веранды с алкоголем

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В Татарстане с марта 2026 года начнут проверять летние веранды с алкоголем

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

До 1 октября 2025 года Минпромторг Татарстана должен разработать требования к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания, где продают алкоголь. Госалкогольинспекция к этому же сроку утвердит порядок выдачи заключений о соответствии летних площадок установленным требованиям.

Заявления на получение заключений можно будет подавать в электронном виде через портал госуслуг Татарстана. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее в Татарстане рассматривали другие инициативы по ограничению продажи алкоголя. В апреле 2025 года депутат Госсовета Ильдар Шамилов предложил ограничить открытое размещение алкоголя в магазинах, чтобы скрыть его от несовершеннолетних.

Анар Зейналов