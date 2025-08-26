В Нижегородской области БПЛА атаковал промышленный объект

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об атаке беспилотника в регионе в ночь на 26 августа. «Утром была отражена атака вражеского БПЛА над территорией промзоны», — сказал чиновник.

Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Пострадавших нет, данные о возможных повреждениях на земле не поступали. Господин Никитин отметил только, что «на месте падения обломков работают специалисты».

Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью одного дрона над Нижегородской областью. Всего с полуночи до 6:10 мск над регионами страны были сбиты 43 БПЛА.