Силы ПВО за ночь сбили 43 БПЛА над регионами России

В период с 00:00 до 6:10 мск средства ПВО перехватили и уничтожили по 6 беспилотников над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, сообщило Минобороны. По его данным, 5 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 4 — над Брянской, по 3 — над Орловской и Псковской областями, по 2 — над Белгородской и Курской, по одному — над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

В Волгограде обломки дрона повредили хозяйственную постройку в СНТ, пострадавших нет. В селе Новобессергеневка в Ростовской области в шести частных домах разбиты стекла в окнах, посечены осколками стены и крыша, никто не пострадал. В Калужской, Ленинградской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.