Пожар на Новошахтинском НПЗ потушили спустя пять дней

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, начавшийся в ночь на 21 августа после атаки БПЛА, полностью потушен. Возгорание ликвидировали в 05:45, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

На месте работали 412 человек и 150 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС из Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей, а также два пожарных поезда. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в тушении.

Из-за необходимости подачи больших объемов воды для тушения было вр5еменно снижено давление в местной системе водоснабжения, а в Красном Сулине подачу воды приостановили. Жителям доставляли питьевую воду в цистернах.

В ночь на 26 августа средства ПВО сбили беспилотники над пятью районами области. Пострадавших нет, однако в селе Новобессергеневка повреждены шесть частных домов и автомобиль, отметил Юрий Слюсарь.