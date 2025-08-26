В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность», который был введен утром в 5:58 мск. Режим действовал около двух с половиной часов. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В период действия режима аэропорты Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Казани ограничения действовали с 06:07 до 07:20 мск, в аэропорту Нижнекамска — с 06:46 до 07:50 мск. Один самолет был направлен на запасной аэродром.

Режим «Беспилотная опасность» вводится при выявлении беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении республики. 25 августа подобный режим в Татарстане действовал около двух часов. 23 августа режим действовал более 14 часов — тогда Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией республики.

Анар Зейналов