В Ставрополе подросток-велосипедист пострадал под колесами внедорожника

В Ставрополе водитель внедорожника Mitsubishi сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который госпитализирован с травмами. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, происшествие случилось 25 августа около 19:30 на прилегающей территории ул. Пирогова. Водитель 1990 г. р. совершил наезд на велосипедиста 2000 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Автоинспекторы установили, что водитель не является злостным нарушителем ПДД и на момент происшествия был трезв. Ребенок ехал на велосипеде без контроля взрослых и защитной экипировки.

Детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности участников устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Валентина Любашенко