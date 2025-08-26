Стоимость видеокарт в России растет вопреки снижению спроса

В первой половине 2025 года спрос на видеокарты снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, тогда как средний чек на них вырос на 21%. Об этом рассказали “Ъ” эксперты аналитического проекта T-Data Т-Банка.

«М.Видео-Эльдорадо» в своих каналах продаж фиксирует рост спроса на видеокарты. По данным компании, объем реализации устройств вырос на 233%. Наибольшие продажи обеспечивает массовый бренд Palit, цена продукции которого не превышает 70 тыс. руб. В то время как цены на видеокарты топовой комплектации на рынке выше в разы.

Более половины россиян (61%) играют в видеоигры на регулярной основе: 27% ежедневно, 20% запускают игры несколько раз в неделю, а 14% — несколько раз в месяц, отмечают аналитики T-Data. В 2025 году больше половины респондентов компании стали реже покупать игры, а треть — тратить на них значительно меньше.

При этом спрос на киберклубы как один из видов гейминга в первом полугодии 2025 года уменьшился, в то время как объем трат увеличился на 7%, а средний чек вырос на 9%, отмечают аналитики T-Data.

