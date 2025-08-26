Топ-5 российских IT-компаний обеспечили 95% выручки на рынке ИИ

По итогам 2025 года рынок технологий ИИ в России вырастет на 25–30%, приблизительно до 1,9 трлн руб., следует из данных аналитической компании Smart Ranking. В 2024 году совокупная выручка 150 крупнейших компаний отрасли от монетизации ИИ достигла почти 1,486 трлн руб. (+25% за год). При этом 95% выручки пришлось на топ-5 компаний.

На первом месте по выручке от монетизации ИИ за прошлый год остался «Яндекс» — 500 млрд руб. (+49,25% за год). На втором — «Сбер» с 400 млрд руб. (+14,29%), затем идут «Т-Технологии» (Т-Банк) с выручкой 350 млрд руб., что на 16% больше, чем годом ранее. Замыкают топ-5 VK (119 млрд руб., +26,34%) и «Лаборатория Касперского» (более 49 млрд руб., +7,5%).

Не все игроки согласны с такой оценкой рынка. В MWS AI (входит в МТС Web Services) говорят, что, по их данным, объем российского рынка программного обеспечения и сервисов на базе ИИ в 2025 году составит около 50 млрд руб., а приведенная оценка некорректно отражает реальное состояние рынка, так как у перечисленных компаний ИИ не является основным направлением деятельности.

