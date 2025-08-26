Депутат заксобрания сообщил о предстоящей отставке и. о. ректора КрасГМУ

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил о том, что и. о. ректора Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) Алексей Протопопов покинет пост после 30 сентября 2025 года. В этот день истекает срок его полномочий.

По данным депутата, о своем решении господин Протопопов сообщил коллективу вуза. В приемной ректора и пресс-службе КрасГМУ «Ъ-Сибири» информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что руководитель университета исполняет свои обязанности до 30 сентября.

По данным министерства здравоохранения Красноярского края, Алексей Протопопов был назначен врио ректора 26 августа 2019 года. В январе 2020-го он был избран ректором на конференции трудового коллектива.

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году правоохранительные органы задержали двух проректоров КрасГМУ — Ирину Соловьеву и Михаила Кулешко. Они стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Валерий Лавский