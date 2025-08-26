Структура Эмина Агаларова будет выпускать энергетики «Армия России»

ООО «Уни Пак», связанное с совладельцем Crocus Group Эмином Агаларовым, 20 августа получило декларацию о соответствии на выпуск энергетиков. Речь идет о серийном производстве напитков под торговой маркой «Армия России. Классический вкус», следует из данных Росаккредитации.

Напитки могут выпускать в алюминиевых банках объемом 0,2–0,5 литра. Коммерческий директор «Уни Пак» Александр Чирков заявил “Ъ”, что оформление деклараций — часть регулярных производственных процессов.

«Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в подмосковном Можайске. На контрактной основе там выпускают напитки для российских и международных компаний, продукция поставляется в федеральные сети и 23 страны.

Энергетики «Армия России» сейчас представлены в некоторых московских магазинах «Военторг». Эта сеть контролируется Минобороны. Министерство также владеет товарным знаком «Армия России» по основным производственным классам.

