Банки призвали на службу

Структура Эмина Агаларова будет разливать энергетики «Армия России»
«Уни Пак» предпринимателя Эмина Агаларова может заняться серийным прозводством энергетиков под маркой «Армия России». Компания уже получила на них декларацию соответствия. Рост потребительского интереса к энергетикам замедляется из-за запрета на их продажу несовершеннолетним и сокращения числа каналов реализации. Потенциально сильные бренды могут помочь бизнесу загрузить мощности.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Связанное с совладельцем Crocus Group Эмином Агаларовым ООО «Уни Пак» 20 августа 2025 года получило декларацию о соответствии на выпуск энергетиков под торговой маркой «Армия России. Классический вкус», следует из данных Росаккредитации. Речь, согласно материалам ведомства, идет о серийном производстве. Напитки могут выпускать в алюминиевых банках объемом 0,2–0,5 литра. Коммерческий директор «Уни Пак» Александр Чирков пояснил “Ъ”, что оформление деклараций — часть регулярных производственных процессов.
ООО «Уни Пак» создано в 2022 году. Согласно ЕГРЮЛ, Эмину Агаларову принадлежит 25% долей в компании. Столько же у граждан Азербайджана Хаяля Аббасзаде, Фуада Алиева и Наиля Агаева. Выручка «Уни Пак» в 2024 году увеличилась почти в 3,3 раза, до 961,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль составила 129,4 млн руб. против убытка в размере 150,5 млн руб. в 2023 году.
«Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в подмосковном Можайске. На контрактной основе там выпускают напитки для российских и международных компаний, продукция поставляется в федеральные сети и 23 страны. По собственным данным компании, она способна выпускать 288 млн банок в год. Господин Чирков уточнил, что на заводе производят более 100 различных брендов.
В портфеле самого Эмина Агаларова — энергетики «Жара». Эту марку предприниматель развивает с 2019 года, и, как считается, в первую очередь именно для ее розлива приобретались производственные мощности в Можайске (см. “Ъ” от 13 мая 2022 года). «Жара» не входит в число десяти наиболее востребованных марок на рынке энергетиков по объему продаж, следует из данных компании «Эвотор».
Энергетики «Армия России» сейчас представлены в некоторых московских магазинах «Военторг». Эта сеть контролируется Минобороны. Министерство также владеет товарным знаком «Армия России» по основным производственным классам.
В «Военторге» и Минобороны “Ъ” оперативно не ответили. Сейчас одним из производителей тонизирующего напитка «Армия России» выступает ООО «Мегапак», следует из сведений на упаковке. Оно выпускает продукцию как минимум двух вкусов. В компании «Мегапак» “Ъ” не ответили.
Еще недавно энергетики считались одной из наиболее растущих категорий в сегменте безалкогольных напитков, напоминает гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева. Но ситуация изменилась. С введением 1 марта 2025 года запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним и сокращением каналов реализации темпы роста их продаж замедляются. По данным «Эвотор» (разработчик кассового ПО), если в январе натуральные продажи в категории выросли на 24% год к году, то в июле — всего на 7% (см. “Ъ” от 21 августа). По данным компании «Нильсен», за период с июля 2024 по июнь 2025 года энергетики и спортивные напитки заняли 22,3% от общего объема денежных продаж прохладительных напитков.
Армия России сейчас постоянно на слуху, и ее авторитет в обществе растет, товары под профильной торговой маркой пользуются устойчивым спросом, говорит исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его мнению, несмотря на общее снижение интереса к энергетикам, напитки сохранят существенную долю рынка и своих потребителей. Для «Уни Пак» новый бренд будет хорошим способом загрузить мощности, констатирует эксперт.