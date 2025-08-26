Банки призвали на службу

«Уни Пак» предпринимателя Эмина Агаларова может заняться серийным прозводством энергетиков под маркой «Армия России». Компания уже получила на них декларацию соответствия. Рост потребительского интереса к энергетикам замедляется из-за запрета на их продажу несовершеннолетним и сокращения числа каналов реализации. Потенциально сильные бренды могут помочь бизнесу загрузить мощности.

Связанное с совладельцем Crocus Group Эмином Агаларовым ООО «Уни Пак» 20 августа 2025 года получило декларацию о соответствии на выпуск энергетиков под торговой маркой «Армия России. Классический вкус», следует из данных Росаккредитации. Речь, согласно материалам ведомства, идет о серийном производстве. Напитки могут выпускать в алюминиевых банках объемом 0,2–0,5 литра. Коммерческий директор «Уни Пак» Александр Чирков пояснил “Ъ”, что оформление деклараций — часть регулярных производственных процессов.

ООО «Уни Пак» создано в 2022 году. Согласно ЕГРЮЛ, Эмину Агаларову принадлежит 25% долей в компании. Столько же у граждан Азербайджана Хаяля Аббасзаде, Фуада Алиева и Наиля Агаева. Выручка «Уни Пак» в 2024 году увеличилась почти в 3,3 раза, до 961,4 млн руб., следует из данных СПАРК. Чистая прибыль составила 129,4 млн руб. против убытка в размере 150,5 млн руб. в 2023 году.

«Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в подмосковном Можайске. На контрактной основе там выпускают напитки для российских и международных компаний, продукция поставляется в федеральные сети и 23 страны. По собственным данным компании, она способна выпускать 288 млн банок в год. Господин Чирков уточнил, что на заводе производят более 100 различных брендов.

В портфеле самого Эмина Агаларова — энергетики «Жара». Эту марку предприниматель развивает с 2019 года, и, как считается, в первую очередь именно для ее розлива приобретались производственные мощности в Можайске (см. “Ъ” от 13 мая 2022 года). «Жара» не входит в число десяти наиболее востребованных марок на рынке энергетиков по объему продаж, следует из данных компании «Эвотор».

Энергетики «Армия России» сейчас представлены в некоторых московских магазинах «Военторг». Эта сеть контролируется Минобороны. Министерство также владеет товарным знаком «Армия России» по основным производственным классам.

В «Военторге» и Минобороны “Ъ” оперативно не ответили. Сейчас одним из производителей тонизирующего напитка «Армия России» выступает ООО «Мегапак», следует из сведений на упаковке. Оно выпускает продукцию как минимум двух вкусов. В компании «Мегапак» “Ъ” не ответили.

Еще недавно энергетики считались одной из наиболее растущих категорий в сегменте безалкогольных напитков, напоминает гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева. Но ситуация изменилась. С введением 1 марта 2025 года запрета на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним и сокращением каналов реализации темпы роста их продаж замедляются. По данным «Эвотор» (разработчик кассового ПО), если в январе натуральные продажи в категории выросли на 24% год к году, то в июле — всего на 7% (см. “Ъ” от 21 августа). По данным компании «Нильсен», за период с июля 2024 по июнь 2025 года энергетики и спортивные напитки заняли 22,3% от общего объема денежных продаж прохладительных напитков.

Армия России сейчас постоянно на слуху, и ее авторитет в обществе растет, товары под профильной торговой маркой пользуются устойчивым спросом, говорит исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его мнению, несмотря на общее снижение интереса к энергетикам, напитки сохранят существенную долю рынка и своих потребителей. Для «Уни Пак» новый бренд будет хорошим способом загрузить мощности, констатирует эксперт.

