На проектирование инфраструктуры площадки ОЭЗ «Парнас» выделили 75 млн рублей

АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» объявило конкурс на выполнение работ по проектированию инфраструктуры производственной площадки «Парнас». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 75 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Предлагаемый для проектирования участок располагается на территории ОЭЗ, ограниченной 8-м Верхним переулком, проспектом Энгельса, 9-м Верхним переулком, административной границей между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в Выборгском районе города, его кадастровый номер 78:36:1310103:1280.

Согласно техзаданию, на указанной территории необходимо будет провести инженерные изыскания, разработать проектную, проектно-сметную и рабочую документацию, а также информационную модель. Работы нужно будет выполнить в течение 240 дней с даты подписания контракта.

Заявки на конкурс принимаются до 2 сентября 2025 года. Итоги тендера подведут 4 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также ищут подрядчика для проектирования инфраструктуры площадки ОЭЗ «Шушары» за 143 млн рублей.

Андрей Цедрик