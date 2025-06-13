Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Транспортная прокуратура Кемеровская области заявило в своем Telegram-канале, что проверяет обстоятельства схода с рельсоввагонов на станции Междуреченск.

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По данным ведомства, сход произошел 12 июня около 21:00 по местному времени (17:00 мск). При проведении маневровых работ произошел сход с подъездного пути семи вагонов, загруженных углем. Состав избежал опрокидывания.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для устранения последствий привлекли два восстановительных поезда. В транспортной прокуратуре уточнили, что ответственные лица не допустили задержек в отправлении поездов, следующих по отрезку путей, где произошла авария.

Транспортная прокуратура города Новокузнецк проверит исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.