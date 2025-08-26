«Сибирь» выиграла заключительный матч омского Кубка Блинова

Матч между новосибирской «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком» подвел итог Кубку Блинова — предсезонному турниру пяти клубов Континентальной хоккейной лиги в Омске. Он состоялся 25 августа.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. У новосибирцев гол в первом периоде забил Павел Гоголев. «Нефтехимик» сравнял счет в заключительной 20-минутке. Все решила серия буллитов, а ее исход — точный бросок капитана новосибирцев Сергея Широкова.

В результате «Сибирь» заняла на турнире четвертое место. «Всегда хочется выигрывать, не только сегодня. После прошлых игр потихонечку набирали физические кондиции — появилась свежесть у игроков»,— заметил после игры главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», победителем турнира стала череповецкая «Северсталь», переигравшая в решающем матче местный «Авангард».

Валерий Лавский