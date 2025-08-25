«Северсталь» выиграла хоккейный турнир в Омске

В Омске 25 августа завершится предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. Но его победитель определился в матче накануне, в котором встретились местный «Авангард» и череповецкая «Северсталь».

Игра была равной, команды по очереди выходили вперед. Основное время матча и последовавший овертайм завершились со счетом 3:3. Шайбы «Авангарда» на счету Михаила Гуляева (две) и Эндрю Потуральски. В серии буллитов же сильнее оказались гости, которые и выиграли турнир.

В Кубке Блинова также принимает участие новосибирская «Сибирь». 25 августа она должна встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком». До этого новосибирцы потерпели три поражения: от «Авангарда» (2:3 в овертайме), ярославского «Локомотива» (1:4) и «Северстали» (1:3).

Валерий Лавский