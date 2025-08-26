Трамп прогнозирует «замечательные отношения» с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты смогут наладить «замечательные отношения» с Китаем. Свое мнение он высказал на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

По словам господина Трампа, у США есть «невероятные карты», позволяющие решить спорные вопросы в свою пользу, в первую очередь торговые. Однако он отметил, что не будет разыгрывать их, чтобы не «уничтожить Китай».

Президент США заверил, что правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов, подчеркнув, что это очень важно. Он прогнозирует, что страна «поладит с Китаем».

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут аннулировать визы студентов из КНР. В том же месяце Белый дом аннулировал аккредитацию Гарвардского университета по программе обмена и запретил зачислять иностранных студентов.