Силы ПВО сбили 37 БПЛА за четыре часа

С 20:00 мск до 00:00 средства ПВО сбили 37 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Большая часть из них была уничтожена в Брянской области (9).

8 дронов было сбито над Ростовской областью, еще 6 — над Белгородской, по 4 БПЛА сбито над Курской областью и над акваторией Черного моря, 3 — над Орловской областью, 2 — над Тульской и еще 1 — над Калужской областью.

За прошлую ночь силы ПВО сбили 21 украинский дрон, два из которых — на пути к Москве. Пострадавших и повреждений нет.