Силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 24 августа до 7:00 25 августа средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Смоленской областью, сообщило Минобороны. По его данным, шесть БПЛА сбили над Брянской областью, по три — над Орловской и Московской областями, по одному — над Калужской и Тверской областями.

Два дрона были уничтожены на подлете к Москве. Столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших нет. В Брянской, Калужской и Смоленской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.