Улицу в Тамбове могут назвать именем экс-губернатора Олега Бетина

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве 25 августа предложил назвать улицу именем Олега Бетина, руководившего регионом в 1995-м, 1999–2015 годах. Олег Бетин скончался в 2023 году, 25 августа 2025-го ему могло бы исполниться 75 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2015 год. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин (в центре)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 2015 год. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин (в центре)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня исполнилось бы 75 лет Олегу Ивановичу Бетину. Он возглавлял Тамбовскую область до 2015 года, был заместителем министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ России. И мне довелось, когда я работал в Минстрое РФ, хоть и не на много времени, но с ним познакомиться. Слышал везде много хороших отзывов о его работе, о подходах к управлению, непосредственно к людям,— сказал господин Первышов на планерке.— Олег Иванович сделал многое для развития Тамбовской области. Можно сказать, что он заложил основы управления регионом, многие из которых используются, коллеги, и до сегодняшнего дня».

Евгений Первышов сообщил, что в день 75-летия со дня рождения Олега Бетина открыта мемориальная доска в Котовске, а в Тамбове — выставка о его жизни и деятельности. «Здесь я считаю, что мы должны эту работу продолжить. Посоветоваться с родственниками в том числе, и подумать о названии улицы, сквера, парка в Тамбове, в новых микрорайонах. Увековечить его память уже так, чтобы это было в названии. Мнение людей для нас тоже очень важно, многие отзывы о нем действительно самые хорошие».

Олег Бетин в первый раз возглавил Тамбовскую область 24 марта 1995 года. Ранее четыре года он находился на должности заместителя главы обладминистрации. 24 декабря 1995-го покинул пост, проиграв выборы. В 1996–1998 годах возглавлял областное управление Федерального казначейства, в 1998–1999 годах был полпредом президента в регионе. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, вновь вступил в должность губернатора и занимал ее до 25 мая 2015 года. С 2015 года продолжал карьеру в Москве. Скончался 17 июня 2023 года.

25 августа в музейно-выставочном центре Тамбовской области открылась выставка «Во имя и во славу Тамбовщины», приуроченная к 75-летию со дня рождения Олега Бетина. В основу экспозиции вошла переданная правительством области коллекция подарков, приветственных адресов и документов, связанных с деятельностью экс-губернатора. На выставке представлены материалы из фондов государственного архива Тамбовской области, областного краеведческого музея, Музейно-выставочного центра и личные вещи экс-губернатора, переданные его семьей. Посетители также увидят фотографии и документы о присвоении одному из исследовательских кораблей имени Олега Бетина.

Фотогалерея Бывшие губернаторы регионов Черноземья Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Кулаков, губернатор Воронежской области в 2000-2009 годах. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Третий губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева) и будущий четвертый губернатор, на тот момент министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Алексей Гордеев (в центре), губернатор Воронежской области с 2009 по 2017 годы. 2009 год, визит в Воронеж на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина Фото: Управление пресс-службы Воронежкой области Александр Гусев, губернатор Воронежской области с 2017 года по настоящее время. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Евгений Савченко, бессменный губернатор Белгороской области с 1993 по 2020 годы. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Евгений Савченко вскоре после досрочной отставки в статусе сенатора от региона. 2020 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Денис Буцаев (слева) пробыл врио губернатора Белгородской области пару месяцев осенью 2020 года Фото: пресс-служба Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области с 2020 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Королев, губернатор Липецкой области с 1998 по 2018 годы. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Олег Королев незадолго перед получением статуса сенатора РФ представляет своего преемника Игоря Артамонова. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Александр Михайлов, губернатор Курской области с 2000 по 2018 годы. 2008 год Фото: Ъ Александр Михайлов незадолго до своей отставки осенью 2018 года. Спустя два года он скончался Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Роман Старовойт, губернатор Курской области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Бетин, губернатор Тамбовской области с 1999 по 2015 годы. 2005 год Фото: Сергей Пенкин Олег Бетин вскоре после отставки в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитинг, губернатор Тамбовской области с 2015 по 2021 годы. 2016 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин во время встречи с журналистами, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, Александр Никитин стал сенатором РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Егор Строев, глава администрации, а затем губернатор Орловской области с 1993 по 2009 год с перерывом на руководство Советом федерации РФ. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Александр Козлов, губернатор Орловской области с 2009 по 2014 годы. 2010 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вадим Потомский, губернатор Орловской области в 2014-2017 годах. 2014 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Андрей Клычков, губернатор Орловской области с 2017 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 23 Владимир Кулаков, губернатор Воронежской области в 2000-2009 годах. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Третий губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева) и будущий четвертый губернатор, на тот момент министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Алексей Гордеев (в центре), губернатор Воронежской области с 2009 по 2017 годы. 2009 год, визит в Воронеж на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина Фото: Управление пресс-службы Воронежкой области Александр Гусев, губернатор Воронежской области с 2017 года по настоящее время. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Евгений Савченко, бессменный губернатор Белгороской области с 1993 по 2020 годы. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Евгений Савченко вскоре после досрочной отставки в статусе сенатора от региона. 2020 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Денис Буцаев (слева) пробыл врио губернатора Белгородской области пару месяцев осенью 2020 года Фото: пресс-служба Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области с 2020 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Королев, губернатор Липецкой области с 1998 по 2018 годы. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Олег Королев незадолго перед получением статуса сенатора РФ представляет своего преемника Игоря Артамонова. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Александр Михайлов, губернатор Курской области с 2000 по 2018 годы. 2008 год Фото: Ъ Александр Михайлов незадолго до своей отставки осенью 2018 года. Спустя два года он скончался Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Роман Старовойт, губернатор Курской области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Бетин, губернатор Тамбовской области с 1999 по 2015 годы. 2005 год Фото: Сергей Пенкин Олег Бетин вскоре после отставки в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитинг, губернатор Тамбовской области с 2015 по 2021 годы. 2016 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин во время встречи с журналистами, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, Александр Никитин стал сенатором РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Егор Строев, глава администрации, а затем губернатор Орловской области с 1993 по 2009 год с перерывом на руководство Советом федерации РФ. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Александр Козлов, губернатор Орловской области с 2009 по 2014 годы. 2010 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вадим Потомский, губернатор Орловской области в 2014-2017 годах. 2014 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Андрей Клычков, губернатор Орловской области с 2017 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников