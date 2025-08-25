Улицу в Тамбове могут назвать именем экс-губернатора Олега Бетина
В Тамбове хотят назвать улицу в честь экс-главы региона Олега Бетина
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве 25 августа предложил назвать улицу именем Олега Бетина, руководившего регионом в 1995-м, 1999–2015 годах. Олег Бетин скончался в 2023 году, 25 августа 2025-го ему могло бы исполниться 75 лет.
2015 год. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин (в центре)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Сегодня исполнилось бы 75 лет Олегу Ивановичу Бетину. Он возглавлял Тамбовскую область до 2015 года, был заместителем министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ России. И мне довелось, когда я работал в Минстрое РФ, хоть и не на много времени, но с ним познакомиться. Слышал везде много хороших отзывов о его работе, о подходах к управлению, непосредственно к людям,— сказал господин Первышов на планерке.— Олег Иванович сделал многое для развития Тамбовской области. Можно сказать, что он заложил основы управления регионом, многие из которых используются, коллеги, и до сегодняшнего дня».
Евгений Первышов сообщил, что в день 75-летия со дня рождения Олега Бетина открыта мемориальная доска в Котовске, а в Тамбове — выставка о его жизни и деятельности. «Здесь я считаю, что мы должны эту работу продолжить. Посоветоваться с родственниками в том числе, и подумать о названии улицы, сквера, парка в Тамбове, в новых микрорайонах. Увековечить его память уже так, чтобы это было в названии. Мнение людей для нас тоже очень важно, многие отзывы о нем действительно самые хорошие».
Олег Бетин в первый раз возглавил Тамбовскую область 24 марта 1995 года. Ранее четыре года он находился на должности заместителя главы обладминистрации. 24 декабря 1995-го покинул пост, проиграв выборы. В 1996–1998 годах возглавлял областное управление Федерального казначейства, в 1998–1999 годах был полпредом президента в регионе. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, вновь вступил в должность губернатора и занимал ее до 25 мая 2015 года. С 2015 года продолжал карьеру в Москве. Скончался 17 июня 2023 года.
25 августа в музейно-выставочном центре Тамбовской области открылась выставка «Во имя и во славу Тамбовщины», приуроченная к 75-летию со дня рождения Олега Бетина. В основу экспозиции вошла переданная правительством области коллекция подарков, приветственных адресов и документов, связанных с деятельностью экс-губернатора. На выставке представлены материалы из фондов государственного архива Тамбовской области, областного краеведческого музея, Музейно-выставочного центра и личные вещи экс-губернатора, переданные его семьей. Посетители также увидят фотографии и документы о присвоении одному из исследовательских кораблей имени Олега Бетина.