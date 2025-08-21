К 75-летию тамбовского экс-губернатора Олега Бетина откроют выставку

В понедельник, 25 августа, в Музейно-выставочном центре Тамбовской области откроется выставка «Во имя и во славу Тамбовщины», приуроченная к 75-летию со дня рождения бывшего губернатора Олега Бетина. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу экспозиции вошла переданная правительством области коллекция подарков, приветственных адресов и документов, связанных с деятельностью господина Бетина. Кроме того, на выставке представят материалы из фондов государственного архива Тамбовской области, областного краеведческого музея, Музейно-выставочного центра и личные вещи экс-губернатора, переданные его семьей. Посетители также увидят фотографии и документы и присвоении одному из исследовательских кораблей имени Олега Бетина.

Олег Бетин возглавил Тамбовскую область 24 марта 1995 года. Ранее четыре года он находился на должности заместителя главы обладминистрации. 24 декабря 95-го покинул пост, проиграв выборы. В 1996–1998 годах возглавлял управление областного Федерального казначейства, в 1998–1999 годах был полпредом президента в Тамбовщине. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, он вновь вступил в должность и занимал ее до 25 мая 2015 года. С 2015 года и до июня 2023 продолжал карьеру в Москве. Олег Бетин скончался 17 июня 2023 года. Удостоен звания «Почетный гражданин Тамбовской области».

Выставка завершится 27 сентября, в День Тамбовской области.

Кабира Гасанова