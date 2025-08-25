Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда в последний день

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Николай Тимошин 25 августа сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Срок подачи заявок истекает сегодня в 18:00.

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации»,— сказал Николай Тимошин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда 29 июля. В сообщении ВККС отмечалось, что заявления и документы от претендентов на должность принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). «Последний день приема документов — 25 августа 2025 года»,— уточняли в ВККС. Должность председателя Верховного суда стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.