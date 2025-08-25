Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда в последний день

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Николай Тимошин 25 августа сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Срок подачи заявок истекает сегодня в 18:00.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации»,— сказал Николай Тимошин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда 29 июля. В сообщении ВККС отмечалось, что заявления и документы от претендентов на должность принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). «Последний день приема документов — 25 августа 2025 года»,— уточняли в ВККС. Должность председателя Верховного суда стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.

Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Игорь Краснов во время интервью, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Игорь Краснов на заседании Совета федерации после утверждения на должность генпрокурора, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генпрокурор России Игорь Краснов (слева) и президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ведомства, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации, 2021 год

Фото: Совет Федерации РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов на церемонии открытия мультимедийного проекта «300 лет на страже закона: лица, события, документы» в Государственном центральном музее современной истории России, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов (справа) и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во время сессии Петербургского международного экономического форума, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в Большом Кремлевском дворце, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в Китай, 2023 год

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в КНДР, 2024 год

Фото: epp.genproc.gov.ru

Генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (слева) и генпрокурор России Игорь Краснов (в центре) на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

