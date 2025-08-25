Бизнесмена из США заочно обвинили в махинациях при поставках «ВСМПО-Ависма»

Гражданин США Игорь Райхельсон заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он действовал в сговоре с экс-гендиректором «ВСМПО-Ависма» Михаилом Воеводиным и руководителем «НПО "ВторПромРесурсы"» Евгением Лысенко. Господа Воеводин и Лысенко находятся под арестом.

Фото: Из личного архива Игоря Райхельсона Игорь Райхельсон

По данным следствия, в 2016–2020 годах корпорация закупала шихтовые заготовки у подконтрольных господину Райхельсону фирм по завышенной цене — 898 руб./кг. У основного поставщика, ООО «РегионПром», сырье приобретали по 504 руб./кг. Ущерб оценили в 1,5 млрд руб.

Адвокат Роман Бубнов, представляющий интересы Игоря Райхельсона, заявил, что его подзащитный отрицает вину. В направленных следствию показаниях он заявил, что работал консультантом швейцарской компании Interlink, которая поставляла для «Ависмы» титановое сырье зарубежного происхождения, соответствующее строгим стандартам качества для экспорта.

