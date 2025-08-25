Вуди Аллен ответил МИД Украины на критику участия в Московской неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен возразил на негативную реакцию МИД Украины по поводу его участия в Московском международном кинофестивале, пишет The Guardian. Он сказал, что его выступление не несло в себе никакого политического высказывания.

Фото: Telegram-канал Москино Вуди Аллен

Фото: Telegram-канал Москино

«Когда речь идет о конфликте на Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ. <...> Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих диалогов — хороший способ помочь»,— сказал газете господин Аллен.

Незадолго до этого МИД Украины «решительно осудило» американского режиссера за его «позорное» решение выступить на московском мероприятии. Ведомство посчитало, что господин Аллен использовал культуру для «отбеливания преступлений» России и пропаганды политических идей.

Режиссер выступил на Московской международной неделе кино 24 августа. Мероприятие с ним провел режиссер Федор Бондарчук, господин Аллен подключился к встрече по видеосвязи. Во время выступления господин Аллен признался, что ему нравится российское кино. В частности, он упомянул советский фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука.