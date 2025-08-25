Вуди Аллен на Московской неделе кино заявил о любви к российским фильмам

Американский режиссер Вуди Аллен по видеосвязи принял участие в Международной неделе кино в Москве. Мероприятие с ним провел режиссер Федор Бондарчук. Об этом сообщила пресс-служба организатора.

На онлайн-встречу в «Москино» собрались сотни человек, передает «РИА Новости». Во время выступления господин Аллен признался, что ему нравится российское кино. В частности, он упомянул советский фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Вуди Аллен сообщил, что пока не планирует снимать кино в России, так как не получал предложений от отечественных компаний. «Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал над сценарием о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге»,— сказал он. Режиссер вспомнил поездки в эти города и добавил, что не против вернуться в Россию: «У меня только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу».

Затронув тему искусственного интеллекта в кино, режиссер высказал мнение, что эта технология не может полностью заменить человека — чтобы зритель ощущал настоящую эмоциональную связь. «Я не думаю, что когда-нибудь получится сделать нечто похожее на то, во что художник вложил душу»,— подчеркнул Вуди Аллен.

Международная неделя кино проходит 23-27 августа на кинозаводе «Москино». В числе других иностранных гостей — сербский кинорежиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.