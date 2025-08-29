Очистить клетки

Изабелла Даллари вместе с родителями и старшим братом живет в Нижнем Тагиле. У девочки тяжелое генетическое заболевание — большая форма бета-талассемии: в организме вырабатывается недостаточно гемоглобина, это вызывает анемию, органы и ткани испытывают кислородное голодание. Помочь Изабелле может трансплантация костного мозга (ТКМ). Чтобы она состоялась, необходим набор реактивов и расходных материалов для очистки трансплантата. В клинике его нет, а стоит он немыслимых денег — почти два миллиона рублей.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В прошлом году кровь Изабелле стали переливать уже каждые три недели, в организме накопилось много железа, и от этого пострадали печень и селезенка. А гемоглобин продолжал падать

Изабелла достает с полки пачку своих рисунков и спокойно, не смущаясь, протягивает посмотреть. Первый: поздний вечер в сине-бордовых закатных тонах, месяц, темные деревья, застывшее колесо обозрения. Второй: опять же поздний вечер, но уже полная луна, ели, утес, парящая в вышине птица. Третий: и снова почти ночь, а закат уже яркий, желто-рыже-красный, солнце садится между двумя горами. Изабелла не может объяснить, почему рисует именно закаты: «Не знаю, просто нравится».

А потом показывает сплетенные из бисера всевозможные бусы, браслеты, фенечки. Бусинки оригинально подобраны по цветам, даже несведущему наблюдателю видна кропотливая работа.

— Да, многим нравится,— без ложной скромности говорит Изабелла.— Мне даже удалось несколько продать.

— Предприимчивая девочка,— смеются Гаврик и Диана, родители Изабеллы.

— А что тут такого? — удивленно поднимает бровь девочка.— Деньги-то нужны.

Когда Изабелле было полтора года, она простыла. Обычный в таких случаях анализ крови выявил пониженный уровень гемоглобина. Настолько пониженный, что гематолог, к которому Гаврик и Диана привели дочь, принял решение о немедленной госпитализации. В екатеринбургской больнице провели тщательное обследование, по итогам которого поставили диагноз: бета-талассемия, малая форма.

Врачи назначили Изабелле переливание крови. Сначала процедуру проводили три-четыре раза в год, но в какой-то момент состояние ребенка ухудшилось: гемоглобин снизился до критически низких цифр, начались судороги. Изабелла была бледной и слабой, уставала даже после коротких прогулок. В прошлом году кровь стали переливать уже каждые три недели, от чего в организме накопилось много железа, и от этого пострадали печень и селезенка. А гемоглобин продолжал падать.

В июне 2024-го перепуганные родители повезли дочь в Москву. После очередного обследования столичные медики изменили диагноз: у Изабеллы не малая, а большая — тяжелая и опасная — форма бета-талассемии. Родителям сообщили, что единственный способ лечения — трансплантация костного мозга. Но провести ее тогда было нельзя: сначала требовалось нормализовать состояние ребенка, снизить перегрузку организма железом. Для этого Изабелле назначили специальную хелаторную терапию — препараты, которые связывают и выводят из организма железо,— а также лекарство, повышающее уровень гемоглобина. Это лекарство бесплатно не выдают, купить его семье Даллари дважды помогли жертвователи Русфонда.

Изабелла — добрая, открытая девочка. На переменах вокруг нее часто собираются одноклассники, а она им что-то рассказывает. В школе по всем предметам учится на четверки и пятерки, но уже видно, что гуманитарий — любит живопись, музыку, книги. А еще лепит из глины и делает открытки. Последнее увлечение — кулинария: читает рецепты и печет, недавно на день рождения бабушки приготовила торт. Очень любопытная, обо всем спрашивает у родителей. Но вот о своем заболевании она никогда ничего не спрашивала и симптомы свои не обсуждала.

— Она сама вбила диагноз в интернете и все прочитала,— объясняет Гаврик.— Недавно читала о ТКМ — что это, как проходит. Мы спросили потом: ну что думаешь, не боишься? Она ответила: «Не переживайте, все будет хорошо. Психологически я готова».

К сожалению, одной психологической готовности девочки тут мало. И денег, которые Изабелла выручила за бусы и браслеты, явно недостаточно. А значит, дело за нами. Мы уже помогали Изабелле — поможем и сейчас, верно?

Для спасения Изабеллы Даллари не хватает 829 972 рублей Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «Девочка страдает тяжелым заболеванием крови — большой формой бета-талассемии. При этой болезни нарушен синтез гемоглобина, входящего в состав эритроцитов, обеспечивающих кислородом все ткани и органы, его уровень критически снижается, организм испытывает кислородное голодание, начинается анемия. Медикаментозная терапия не помогла увеличить выработку гемоглобина, единственным способом излечения остается ТКМ. Чтобы ее провести, требуется набор реактивов и расходных материалов для деплеции (очистки) трансплантата с целью снижения риска возникновения тяжелых иммунологических осложнений. Этот набор в отделении отсутствует». Стоимость реактивов и расходных материалов 1 856 972 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 27 тыс. руб. Не хватает 829 972 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Изабеллу Даллари, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Можно воспользоваться нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Евгения Васильева, Свердловская область