Зампред правительства Ульяновской области Сергей Васин покидает пост

Заместитель председателя правительства Ульяновской области — министр промышленности инвестиций и науки Сергей Васин покидает свой пост. Об этом «Ъ-Волга» стало известно от источника в региональном правительстве, сообщившего, что после обеда состоялась встреча вице-премьера с губернатором региона Алексеем Русских, где шел разговор о желании господина Васина покинуть пост зампреда и министра в связи с поступившими предложениями о другой работе.

По словам собеседника, желание Сергея Васина оставить пост «было твердым», и губернатор не стал противиться планам вице-премьера перейти на другую работу, лишь предложив доработать до 1 сентября и передать дела преемнику.

Предполагается, что уже в понедельник на аппаратном совещании Алексей Русских сообщит о предстоящих переменах и представит нового будущего министра промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области. Кого планируется назначить на этот пост, не раскрывается.

По данным собеседника, нового вице-премьера взамен уходящего, скорей всего, не будет, ведомства, которые входили в блок, курируемый господином Васиным (региональный минсельхоз и агентство ветеринарии), перейдут под контроль первого вице-премьера Марины Алексеевой.

Сергею Васину 52 года, он родом из Салехарда. Окончил УлгУ по специальности «юриспруденция». Работал финансовым директором крупных ульяновских предприятий. С 2006 года по 2008 год работал в облправительстве в должности директора департамента инвестиций и заместителя министра территориального развития, с января 2009 года — в должности исполнительного директора АО «Корпорация развития Ульяновской области» (100% в собственности региона, занимается инвестициями), а с октября 2013 года — в должности гендиректора корпорации. С января 2024 года — вице-премьер облправительства. Считается, что создание эффективно работающей Корпорации развития Ульяновской области, как и всей инвестиционной деятельности региона на протяжении многих лет — заслуга непосредственно Сергея Васина.

Сам Сергей Васин комментировать планируемый уход из облправительства и его причины отказался.

Сергей Титов, Ульяновск