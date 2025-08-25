Врио курского замгубернатора подозревают во взятках при строительстве тетраэдров

В отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова и его возможных сообщников возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительство фортификаций. Об этом сообщили в МВД России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе предварительного расследования было установлено, что Владимир Базаров якобы давал указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых, «зубов дракона») с размерами граней меньшими, чем предусмотрено техзаданием. В этот период чиновник курировал строительство линии обороны в Белгородской области в качестве вице-губернатора.

Кроме того, по версии следствия, экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев похитили из бюджета 251 млн руб., завышая стоимость и занижая технические характеристики тетраэдров. Суд заключил чиновников под стражу. Их обвиняют в растрате чужого имущества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Сегодня стало известно, что Владимира Базарова задержали по делу с предварительным ущербом в 1 млрд руб. Для следственных действий господина Базарова планировали этапировать в Москву. Там же ему хотят избрать меру пресечения.

По данным ТАСС, в рамках этого же дела с начала лета были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Об уголовном деле о хищениях при строительстве белгородской линии обороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов