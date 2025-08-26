Пошехонская птицефабрика пыталась оспорить штраф за антибиотики в продукции

ООО «Птицефабрика Пошехонская» обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд, чтобы оспорить штраф в 45 тыс. руб. по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Летом и осенью в 2024 году в пробах куриных яиц управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявило несоответствие нормам по показателям энрофлоксацина и ципрофлоксацина. Эти вещества являются противомикробными препаратами широкого спектра действия, а их неосознанное потребление человеком может нанести вред здоровью и привести к выработке невосприимчивости к лекарствам. Россельхознадзор обратился в суд.

«Суд первой инстанции установил наличие и доказанность материалами дела в деянии ответчика всех элементов состава вменяемого ему административного правонарушения, привлек Общество к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ, назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб.»,— говорится в постановлении.

Ярославский производитель не согласился с выводами Россельхознадзора и суда и обжаловал решение. Суд апелляционной инстанции исследовал все доводы жалобы и не нашел опровержений выводов суда первой инстанции, оставив его в силе. Постановление о назначении штрафа вступило в законную силу 8 августа 2025 года, сообщили в управлении Россельхознадзора.

