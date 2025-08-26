Партиям сказали — сколько

“Ъ” ознакомился с мотивировочной частью решения Опочецкого районного суда Псковской области, который присудил местному «Яблоку» 218,4 тыс. руб. компенсации за незаконное снятие с выборов его кандидатов. По мнению юристов, это решение внесет значительный вклад в развитие компенсаторных механизмов, хотя в этой сфере по-прежнему существуют законодательные пробелы и отсутствуют единые ориентиры.

Первый прецедент с присуждением партии серьезной компенсации за незаконное снятие с выборов, напомним, был зафиксирован осенью прошлого года (до этого отдельным кандидатам удавалось компенсировать лишь судебные издержки). Тогда Советский райсуд Орска (Оренбургская область) во исполнение решения Конституционного суда (КС) постановил взыскать с городской администрации 100 тыс. руб. за снятие списка КПРФ с выборов в городской парламент. Сами коммунисты требовали 1 млн руб., но никакого обоснования ни этой суммы, ни присужденных в итоге 100 тыс. в судебных документах не было.

Псковские «яблочники», лишившиеся на муниципальных выборах 2023 года в Псковской области сразу семи районных списков, предпочли другой подход. Выиграв, как и коммунисты, дело в КС и получив право на компенсацию (см. “Ъ” от 19 марта 2025 года), они подали в семь районных судов исковые заявления, подробно расписав в них понесенные расходы и желательные суммы на их возмещение. Четыре суда уже удовлетворили эти иски, но мотивировочная часть появилась пока только к решению судьи Опочецкого райсуда Вячеслава Ефимова, который 12 августа присудил «Яблоку» 218,4 тыс. руб.

Как следует из этого документа, истец просил компенсировать неблагоприятные последствия имущественного характера в размере 118,4 тыс. руб., включая 109,4 тыс. расходов на организацию избирательной кампании и 9 тыс. на оплату государственной пошлины. Суд «в полной мере» согласился с этими запросами, исходя из затрат, отраженных в финансовом отчете партии, указано в мотивировочной части. Сведения из отчета были проверены и приняты соответствующим территориальным избиркомом, поэтому сомнения у суда не вызывают, отмечается в документе. Справедливой суд счел и запрошенную «Яблоком» компенсацию за правовую активность в размере 50 тыс. руб., поскольку ее размер определен из расчета расходов на обращения в суды четырех инстанций и КС. А вот сумму в 200 тыс. руб., на которой настаивал истец в качестве компенсации неблагоприятных последствий неимущественного характера, суд посчитал «завышенной» и сократил до 50 тыс. руб.

Как рассказал “Ъ” представитель псковского «Яблока» Виталий Исаков, при подготовке искового заявления он «учел всю практику судов в области компенсаторных механизмов» и подобная детализация расходов — это новое явление в подобных делах. Он также отметил, что суд при рассмотрении дела проявил заинтересованность, было много дискуссий о размерах сумм. Что касается последствий неимущественного характера, то тут, по мнению юриста, был применен «оценочный критерий». Тем не менее решение Опочецкого суда господин Исаков назвал «важным вкладом в развитие компенсаторных механизмов».

Руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский полагает, что псковские райсуды если и не полностью сломали негативную практику по подобным делам, то по крайней мере сделали заметную попытку ее изменить в более конструктивном направлении. «Поразительно то, что аргументы, которые ранее в других делах суды отвергали, здесь получили поддержку и признание,— подчеркивает юрист, приводя в пример иски экс-кандидатов Сергея Цукасова и Екатерины Силаевой, не сумевших добиться компенсации во исполнение решений КС.— Оказалось, что даже при отсутствии специального закона, опираясь на практику КС и конституционные принципы, можно принять решение в пользу заявителя». В то же время «даже столь позитивные прецеденты» не означают, что проблема компенсаторных механизмов решена, оговаривается господин Брикульский: в этой области по-прежнему существуют законодательные пробелы и отсутствуют единые ориентиры.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня