Суд в Москве отправил самарского блогера под арест

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Заседание проходило в закрытом режиме. По версии следствия, уроженец Самары до 25 февраля опубликовал видео, в котором порочил память защитников страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Блогера задержали 23 августа, и в тот же день ему предъявили обвинение. Арсен Маркарян не признал вину. В начале 2025 года прокуратура потребовала возбудить дело о призывах к терроризму против блогера. Это было связано с его интервью, в котором он призывал использовать беспилотники для атак на российские территории.

После интервью Арсен Маркарян уехал из России, но 23 августа появилась информация о его возвращении в страну. Блогера задержали в субботу, когда он пытался уехать в Белоруссию в багажнике машины, в связи с видео, в котором, по версии следствия, он оскорбил память защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Арсену Маркаряну уже предъявили обвинение, он не признал вину.

Евгений Чернов