Силовики задержали в Москве блогера из Самары

Уроженец Самары, блогер Арсен Маркарян, задержан в Москве по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает столичный СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна было возбуждено из-за размещенного им видео. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года подозреваемый опубликовал на видеохостинге запись, в которой оскорбил память защитников Отечества.

Арсена Маркаряна объявили в розыск. По данным МВД, полиция остановила автомобиль с блогером на Можайском шоссе возле города Кубинки. Он спрятался от силовиков в багажнике машины и пытался сбежать из России в Беларусь.

Блогер не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В январе 2025 года прокуратура Москвы усмотрела признаки преступления в видео интервью с Арсеном Маркаряном, в котором он призывал к терактам в отношении жителей России. Он сказал, что граждан следует атаковать беспилотниками. Контрольный орган передал следователям материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Также Арсен Маркарян был известен публичными призывами к насилию над женщинами.

Георгий Портнов