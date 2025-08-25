Николай Патрушев посетил порт Сабетта

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на Ямал посетил поселок Сабетта, где осмотрел объекты завода «Ямал СПГ», а также строящийся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России. Об этом сообщили в пресс-центре полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В аэропорту Сабетты его встречал полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО,в рамках визита на Ямал Патрушев обсудил вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории Обской губы, а также необходимые для этого технологические решения. Отдельное внимание уделено перспективам транспортного обеспечения арктических нефтегазовых проектов. Рассмотрены планы по наращиванию грузоперевозок в акватории Северного морского пути.

Морской порт Сабетта, расположенный за полярным кругом, строился и функционирует в условиях сложной геологии и климата, при этом остается стратегическим элементом логистики Северного морского пути. По итогам 2024 года он обеспечил более 60% всего грузопотока сжиженного природного газа.

Полина Бабинцева