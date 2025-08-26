Законы привлекательности

Снижение доли Германии в мировом экспорте может быть связано не только с потерей конкурентоспособности немецких товаров в условиях усиливающейся конкуренции и высоких затрат на энергию, но и с сокращением глобального спроса на целые категории товаров, которые страна поставляет на внешние рынки. Такой вывод содержится в свежей работе экономистов Немецкого федерального банка, предлагающих новый метод для отслеживания того, что именно влияет на привлекательность экспортной продукции государств. В условиях торговой войны дополнительное давление на конкурентоспособность может оказывать как сжимающийся спрос, так и само теряющее в качестве и дорожающее предложение.

Фото: Christian Kraemer / Reuters

В статье для европейского исследовательского центра CEPR экономисты Немецкого федерального банка (центробанк ФРГ, Deutsche Bundesbank) Филипп Майнен и Арне Нагенгаст анализируют факторы укрепления и потери экспортной конкурентоспособности разными странами. В основе их анализа — изучение динамики предложения экспортных товаров каждым конкретным государством, а также спроса на них извне. При этом исследователи предлагают развитие этого метода, декомпозируя факторы, связанные с предложением и спросом. Экономисты изучают, сфокусирован ли экспорт страны на продуктах, спрос на которые растет (эффект спроса на продукт), или торговых партнерах, которые расширяют закупки (эффект спроса партнера). Кроме того, они анализируют, как развивалась конкурентоспособность страны в рамках отдельных категорий товаров (эффект предложения продукта) или на конкретных экспортных рынках (эффект предложения партнера). Это позволяет определить, обусловлены ли изменения в конкурентоспособности стран изменением ситуации в конкретных секторах, на конкретных рынках или и тем и другим.

Используя этот подход, исследователи рассуждают о причинах постепенного сокращения доли Германии в мировом экспорте, которое фиксируется с 2017 года. Динамика, как следует из представленных расчетов, во многом объясняется факторами предложения (эффект предложения продукта): за шесть лет конкурентоспособность немецких товаров упала более чем в 75% категорий. В частности, экономисты фиксируют снижение привлекательности немецких высокотехнологичных отраслей, а также продукции химической и металлургической промышленности — из-за высоких затрат на энергоносители, усложнения цепочек поставок и усиливающейся конкуренции со стороны Китая. Впрочем, анализ фиксирует и проблемы на стороне спроса (эффект спроса на продукт), поскольку немецкий экспорт сфокусирован на тех товарах (в том числе автомобилях и аэрокосмической технике), мировой спрос на которые в последние годы снижался.

Дополнительное давление на конкурентоспособность немецкой продукции могут оказать американские пошлины: сейчас тарифы на европейские автомобили (один из ключевых экспортных товаров ФРГ) составляют 27,5%. При этом их снижение до 15% по аналогии с другими товарами не гарантировано и напрямую зависит от готовности Еврокомиссии обнулить пошлины на все промышленные товары США, а также пойти на ряд других уступок (см. “Ъ” от 22 августа). Поясним, даже 15-процентные пошлины делают убыточной часть поставок немецких автомобилей в Штаты, поиск же новых источников спроса потребует времени и денег.

Интересно, что доля Китая в глобальном экспорте с 2017 по 2023 год заметно не выросла. Продукция (в том числе высокотехнологичная), с которой страна выходила на глобальный рынок, превосходила товары других государств по качеству и часто оставалась дешевле — конкурентоспособность предложения таким образом укреплялась. При этом рост был фактически полностью нивелирован неблагоприятными факторами спроса — негативные тренды были связаны с эффектом спроса партнера. Дело в том, что стремление диверсифицировать экспорт, наблюдавшееся в стране с первого президентского срока Дональда Трампа, обернулось перенаправлением части продукции в страны с менее платежеспособным спросом, чем фиксировался, например, в США. Отметим, последняя тенденция может усилиться в связи с тарифным противостоянием КНР со Штатами.

Кристина Боровикова